В Ингушетии убит телеведущий

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого

Магас, , 21:35 — REGNUM В Сунженском районе Ингушетии убит журналист и телеведущий Амир Кокурхоев. Об этом сообщил Life.ru источник в оперативных службах республики.

«На него напал сосед с ножом, после чего сбежал, — сказал источник. — Кокурхоева обнаружили родственники, они же вызвали помощь».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого.

Причины нападения на сотрудника СМИ пока неизвестны.