В США рухнул небольшой самолет Происшествия Представители Федерального авиационного управления США в настоящее время расследуют причины катастрофы

Вашингтон, , 20:09 — REGNUM В американском штате Иллинойс упал небольшой самолет. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента погибли 4 человека. ЧП произошло в воскресенье, 1 января, в лесном массиве в округе Джонсон. Представители Федерального авиационного управления США в настоящее время расследуют причины катастрофы. Другие подробности пока неизвестны.

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