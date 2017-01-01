Госпогранслужба Украины сообщила о задержании гражданина РФ
Имя задержанного не сообщается
Киев, 1 Января 2017, 17:34 — REGNUM Гражданин Российской Федерации (РФ), разыскиваемый Интерполом, задержан 31 декабря в аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
«35-летний гражданин РФ с мая 2014 г. разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», — говорится в сообщении ведомства.
Имя задержанного не сообщается. Для дальнейших следственных мероприятий гражданин РФ передан сотрудникам полиции.
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