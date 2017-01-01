В Ростове-на-Дону машина сбила женщину с коляской

По заявлению очевидцев, водитель не справился с управлением на высокой скорости

Ростов-на-Дону, , 17:28 — REGNUM Женщина и маленький ребенок попали под колеса легкового автомобиля утром 1 января в Ростове-на-Дону, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

Как сообщается, авария произошла около 11:00 на проспекте Космонавтов. 34-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, вылетел на распределительный газон. После этого машина врезалась в опору светофора, а затем ее отбросило на женщину с ребенком в коляске, шедшую мимо.

По словам очевидцев, автомобиль шел на высокой скорости, и при попытке водителя затормозить машину занесло.

Женщина и ребенок госпитализированы с травмами.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.