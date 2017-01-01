В Москве в жилом доме произошел пожар

Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве на улице Архитектора Власова в жилом пятиэтажном доме произошел пожар. Об этом говорится в Twitter ГУ МЧС по столице.

«В 14.12 мск ликвидирован пожар в квартире жилого дома на ул. Архитектора Власова дом 13, корпус 2, — говорится в сообщении. — Пожарные спасли 9 человек, из них один ребёнок. Пострадавших нет».

В настоящее время выясняются причины ЧП.