В Москве в жилом доме произошел пожар
В настоящее время выясняются причины ЧП
Москва, 1 Января 2017, 16:11 — REGNUM В Москве на улице Архитектора Власова в жилом пятиэтажном доме произошел пожар. Об этом говорится в Twitter ГУ МЧС по столице.
«В 14.12 мск ликвидирован пожар в квартире жилого дома на ул. Архитектора Власова дом 13, корпус 2, — говорится в сообщении. — Пожарные спасли 9 человек, из них один ребёнок. Пострадавших нет».
В настоящее время выясняются причины ЧП.
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