В центре Флоренции прогремел взрыв

Флоренция, Италия, , 15:00 — REGNUM В центре Флоренции (Италия) прогремел взрыв. Об этом сегодня, 1 января, сообщает агентство ANSA.

Сообщается, что рядом с историческим центром Флоренции перед входом в магазин был обнаружен подозрительный предмет. По неподтвержденным данным этот магазин связан с неофашистской общественной организацией Casa Pound.

На место было вызваны полицейские взрывотехники. Когда они начали работать с подозрительным предметом, он взорвался. Бомба была самодельной с часовым механизмом.

В результате взрыва пострадал один сотрудник полиции. Он госпитализирован. По данным СМИ ему грозит потеря глаза и рук. Идет расследование происшествия.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.