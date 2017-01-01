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По факту нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело

Происшествия
Бандитов ищут

Москва, 1 Января 2017, 14:52 — REGNUM  По факту бандитского нападения на российского бойца ММА Расула Мирзаева возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Напомним, на чемпиона мира по боевому самбо 30-летнего Расула Мирзаева в ночь на 31 декабря было совершено бандитское нападение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «нарушение неприкосновенности жилища». Налетчики объявлены в розыск.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря в квартиру Мирзаева, расположенную в жилом доме по улице Восточная в Москве проникли трое бандитов. Они избили Мирзаева и ранили его из травматического пистолета. После нападения злоумышленники скрылись.

Мирзоев был госпитализирован, ему была сделана операция. Его жизни ничто не угрожает.

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Бандитизм, разбой
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