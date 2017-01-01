В Баварии столкнулись 11 машин – есть жертвы
ДТП произошло из-за густого тумана
Берлин, 1 Января 2017, 14:10 — REGNUM В Германии на автобане в Баварии произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Об этом сегодня, 1 января, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителей правоохранительных органов федеральной земли Бавария.
Серьезная авария произошла н автобане А7 в Баварии в районе коммун Бад-Грёненбах и Воринген. В районе ДТП был сильный туман.
Столкнулись три грузовика и восемь легковых автомобилей.
По предварительным данным в ДТП погибли не менее шести человек, 13 получили ранения.
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