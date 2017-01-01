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Стали известны подробности бандитского нападения на Мирзаева

Происшествия
Бойца ММА пытались задушить цепью

Москва, 1 Января 2017, 13:42 — REGNUM  Стали известны новые подробности нападение на российского бойца ММА Расула Мирзаева. Об этом сегодня, 1 января, сообщает Life со ссылкой на источник.

Трое неизвестных ворвались в квартиру Мирзаева в Москве и пытались задушить его цепью. Также они хотели сломать ему ноги. Миразев смог отбиться от нападавших, но они успели прихватить деньги и драгоценности. Также преступники бросили в квартире оружие — пистолет и цепь.

В итоге Мирзаев получил огнестрельное ранение в лицо и ряд других травм. Он был экстренно госпитализирован и прооперирован.

В данный момент налетчиков ищут.

Напомним, нападение на Мирзаева было совершено в ночь на 31 декабря на улице Восточная в Москве. Камера наружного наблюдения, установленная на подъезде дома, где проживает Мирзаев, зафиксировала троих мужчин, входивших в дом.

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Бандитизм, разбой
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