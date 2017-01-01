Южнокорейский боевой самолет по ошибке сбросил бомбы и ракеты в море
Рядом находилось рыболовецкое судно
Сеул, 1 Января 2017, 12:35 — REGNUM Южнокорейский военный летчик, управлявший боевым самолетом Lockheed P-3CK, случайно сбросил боеприпасы. Об этом сегодня, 1 января, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Сообщается, что пролетая на военном самолёте Lockheed P-3CK над акваторией Японского моря, летчик по ошибке сбросил в воду торпеду, глубинные мины и противокорабельные ракеты «Гарпун».
Выяснилось, что один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия.
Министерство обороны Республики Корея заверяет, что угрозы взрыва не было, так как снаряды не были приведены в боевую готовность. Рыболовному судну, которое находилось недалеко от места сброса, ничего не угрожало.
Боеприпасы затонули.
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