СМИ: в Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков

Махачкала, , 11:11 — REGNUM В ходе спецоперации в Дагестане ликвидированы два боевика. Об этом сегодня, 1 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики заблокировали частный дом, расположенный на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана. В доме засели боевики.

Силовики предложили им сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь. В ходе боя двое боевиков были ликвидированы.

Также сообщается, что несколько силовиков получили ранения.