Владелец ночного клуба в Стамбуле: США за 10 дней предупредили о теракте

В результате вооруженного нападения на встречающих новый год в ночном клубе жителей Стамбула погибло не менее 35 человек, в том числе полийейский

Стамбул, Турция, , 05:27 — REGNUM О планируемом в Стамбуле теракте с использованием автоматов Калашникова заранее предупреждала разведка США. Об этом рассказал журналистам Мехмет Коджарслан, владелец ночного клуба Reina, на территории которого произошло вооруженное нападение, сообщает в воскресенье, 1 января, турецкий новостной портал Hurriyet.

По словам предпринимателя, турецкие власти были заранее предупреждены о планируемом в новогоднюю ночь теракте. Согласно данным разведки США, нападение планировалось с использованием автоматов Калашникова.

Турецкие власти отреагировали на предоставленную США информацию, и в течение недели в районе ночного клуба предпринимались усиленные меры безопасности. «И что же произошло? Случилось вот это», — недоумевает Коджарслан.

По данным администрации, в момент атаки в клубе находились порядка 700−800 человек. Злоумышленник проник в здание клуба, расстреляв охрану, и открыл беспорядочную стрельбу, убивая и калеча посетителей.

В настоящее время на месте атаки работают полицейские. Эксперты уточняют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Стамбула Васипа Шахина заявил о гибели 35 человек, еще около сорока получили ранения. Губернатор охарактеризовал произошедшее как теракт. Ответственность за него не взяла на себя ни одна из террористических организаций.