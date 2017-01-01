Японский Boeing 777 экстренно сел в Красноярске

На борту воздушного судна находились более 170 пассажиров

Красноярск, , 23:09 — REGNUM Самолет Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines, выполнявший рейс из Франкфурта-на-Майне в Токио, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing 777 «Японских авиалиний» запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя, — говорится в сообщении. — После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку».

Отмечается, что на борту воздушного судна находились более 170 пассажиров.