Ямал-2016: сибирская язва, смертельная посадка, голодающие вахтовики

Салехард, , 23:13 — REGNUM На Ямале первая половина года прошла сравнительно спокойно. Но во втором полугодии регион оказался богат на крупные трагические события, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Смертельная посадка Ми-8

21 октября на Ямале разбился вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол». На борту находились 22 человека, 19 из них погибли.

Трагедия произошла в 80 километрах от населённого пункта Уренгой Пуровского района ЯНАО. На борту находились вахтовики из Казахстана, а также из Пермского края, Курганской области, Краснодарского края, Красноярска, Башкирии, Республики Марий-Эл, Астрахани, а также Оренбургской, Волгоградской, Новосибирской, Тюменской и Омской областей.

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Отметим, это не единственная за 2016 год жёсткая посадка вертолёта на Ямале. В августе потерпел аварию вертолёт Ми-8 с военными. Пострадали 11 человек. ЧП произошло в 55 километрах юго-восточнее населенного пункта Владимир-Нак.А в апреле разбился вертолёт Robinson, следовавший из Республики Коми на остров Белый. Все находившиеся внутри люди погибли.

Голодовка вахтовиков

В ноябре одной из главных тем на Ямале стала голодовка вахтовиков. Следователи проверяли ЗАО «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж», являющийся частью холдинга «Проминдустрия», по факту отсутствия зарплаты у рабочих-вахтовиков на Еты-Пуровском месторождении. И трест, и холдинг базируются в Санкт-Петербурге. Вахтовиков нанимают со всей страны. «В настоящее время в следственный отдел поступают заявления от рабочих с указанием разных периодов задолженности, но составляющих более двух месяцев», — пояснял тогда следственный орган.

Проверке предшествовала голодовка вахтовиков и смерть рабочего. «Зачастую сами предприятия зарегистрированы на территориях других субъектов, а работники, прибывшие из разных уголков страны и оказавшиеся в трудной ситуации, вынуждены требовать заработанное самыми разными методами», — заявил тогда губернатор Дмитрий Кобылкин.

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Сибирская язва

В июле на Ямале произошла крупная вспышка сибирской язвы. 25 июля был введён карантин, который действовал по конец августа.

Диагноз «сибирская язва» подтвердился у 24 тундровиков, один человек (12-летний ребенок) скончался. От сибирской язвы погибло 2 тыс. 349 северных оленей. Трупы оленей были сожжены.

Специалисты выяснили, что очаг тлел несколько десятков лет и проявил себя в июне-июле. Произошедшая после горбачёвской перестройки либерализация ветеринарного законодательства привела к тому, что поголовье оленя было не привито от сибирской язвы, и оказалось не защищено от опасной болезни. Ситуацию осложнило и отсутствие должной связи. Так, для того чтобы сообщить о вспышке, один из тундровиков добирался до людей четверо суток.

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