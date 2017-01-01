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В Санкт-Петербурге в девятиэтажном доме произошел пожар

Происшествия
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал

Санкт-Петербург, 31 Декабря 2016, 22:45 — REGNUM  В Санкт-Петербурге в жилом девятиэтажном доме произошел пожар. Об этом сообщает в субботу, 31 декабря, Главное управление МЧС России по городу.

«31 декабря 18:47 мск на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Дачный проспект, д. 25, корп.4, — говорится в сообщении. — В девятиэтажном жилом доме, выгорела двухкомнатная квартира по всей площади».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 21:05 пожар ликвидирован, — отмечается в сообщении. — К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 19 человек личного состава».

В настоящее время выясняются причины возгорания.

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