В Москве легковой автомобиль столкнулся с маршруткой Происшествия Авария произошла в субботу, 31 декабря, на пересечении ул. Нижняя Первомайская и ул. 15-я Парковая

Москва, , 18:43 — REGNUM Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Авария произошла в субботу, 31 декабря, на пересечении ул. Нижняя Первомайская и ул. 15-я Парковая. «На пересечении ул. Нижняя Первомайская и ул. 15-я Парковая произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль», — говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.

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