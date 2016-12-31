Автомобиль въехал в пешеходов у станции метро в Хельсинки

Хельсинки, , 18:14 — REGNUM Автомобиль въехал в толпу людей у станции метро Сиилитие в Хельсинки. Об этом сообщает в субботу, 31 декабря, Вести.Ru.

«Есть пострадавшие, — говорится в сообщении. — Водитель арестован, на место происшествия прибыли машины «скорой помощи».

Источники в полиции отмечают, что пока нет фактов, указывающих на то, что наезд автомобиля на людей был преднамеренным. Стражи порядка склоняются к тому, что это несчастный случай.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли, по меньшей мере, 12 человек, ещё около 50 человек пострадали.

Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).