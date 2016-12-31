Без резких кренов: Тюменская область-2016

Тюмень, , 20:57 — REGNUM Прошедшие выборы депутатов Тюменской областной думы и депутатов Государственной думы не принесли особых неожиданностей. Сама кампания проходила вяло. Гораздо более интересно было наблюдать за громкими уголовными делами. Часть их них, кстати, завершилась без вынесения приговоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обрушения зданий

Новый год начался очередным ЧП с пятиэтажным жилым домом. В Тюмени частично обрушилась стена дома №2 на проезде Геологоразведчиков. ЧП произошло в конце февраля. Порядка 80 человек были эвакуированы. Но затем эксперты посчитали дом безопасным и пустили граждан назад.

При этом ещё в апреле 2015 года жильцы обращали внимание на то, что вывалились несколько рядов кирпичей с торца здания. Износ, как уверили чиновники, у дома всего 33%. Построен он был в 1970 году.

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Отметим, в 2015 году на улице Харьковской, 52а также частично обрушилась стена. Тогда последствия были масштабнее: полностью оказалось разрушено пять квартир. Причиной ЧП комиссия назвала брак, допущенный при закладке фундамента. А вот виновных в произошедшем следователи найти не смогли. Дом был построен в конце 1960-х годов, а кого можно найти спустя почти 50 лет…

Преследование блогера

Большую часть года тюменцы наблюдали за судьбой блогера, журналиста и политолога Алексея Кунгурова. Задержан он был утром 3 марта. Ему вменили публичное оправдание терроризма.

Некоторое время блогер был на свободе, а затем его поместили в СИЗО. В конце года прозвучал приговор: два года и шесть месяцев колонии-поселения.

Приговор вынесла коллегия Приволжского военного суда. Филологическая экспертиза нашла в одном из текстов в блоге Кунгурова признаки «публичного оправдания терроризма».

При этом адвокат Кунгурова Александр Зырянов считает, что в обвинительном заключении отсутствуют доказательства вины блогера.

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Массовая гибель рабочих

В ноябре крупный пожар унёс жизни шестерых рабочих, приехавших в Тюменскую область из Таджикистана. Трагедия произошла ночью 19 ноября в огне на строительной площадке птицефабрики, расположенной в семи километрах от села Юргинского. Ночью загорелся вагон-бытовка. Трое рабочих получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

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Дела банды и разносчика пиццы

В сентябре разносчик пиццы Захар Ковригин был осуждён на 18 с половиной лет колонии. Этот приговор последовал за оправдательным вердиктом. По версии следствия, 21 апреля 2014 года 22-летний Захар Ковригин убил женщину и ограбил.

31 марта 2015 года суд присяжных оправдал Захара Ковригина. Он вышел на свободу. Но прокуратура Тюменской области не оставила это дело и обжаловала вердикт суда присяжных. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение. В этот раз присяжные признали его виновным. Но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

В июле 2016 года его поймали в Ростовской области. А в сентябре последовал приговор суда.

А в августе пятеро граждан признаны виновными в особо тяжких преступлениях. В период с 2008 по 2014 год их жертвами стали семь человек, в том числе беременная женщина.

За гибель подростков — колония

Также в августе был озвучен приговор жителю Тобольска. В ночь на 28 ноября 2015 года в городе погибли пятеро подростков. Следователи выяснили, что трагедия произошла в гараже, принадлежащем 20-летнему горожанину. а признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Он подвозил на своем автомобиле ВАЗ 21 099 пятерых подростков (две девочки в возрасте 11 и 14 лет, 15-летние братья-близнецы и их 14-летний друг). Мальчики были пьяны. Когда гражданин предложил детям их развезти по домам, несовершеннолетние наотрез отказались. Тогда водитель решил поставить машину в гараж. Дети попросили остаться в гараже до утра. Молодой человек, загнав автомобиль и оставив ключи от замка зажигания, разрешил подросткам остаться в гараже. Двери гаража не стал закрывать на замок.

Подростки продолжили попойку. Чтобы согреться, они завели двигатель автомобиля. Выхлопные газы и стали причиной их гибели.

Суд назначил тюменцу три года колонии-поселения.

Як-52 — дело прекращено

В июле следователи объявили о прекращении уголовного дела по факту «угона» самолёта Як-52 из Ишима. Напомним, по нему проходили Илья Кудряшов и Рамаз Шермадини. Их обвиняли в угоне самолёта с аэродрома Ишимского авиаклуба ДОСААФ.

Следствие выяснило, что сотрудник Ишимского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Валерий Белявский с 2014 года на собственные средства занимался восстановлением воздушного судна типа Як-52, приобретая из различных источников детали и запчасти. В 2015 году, в связи с отсутствием средств, он пришел к соглашению с физиком-ядерщиком из подмосковного Королева Кудряшовым на восстановление самолета на деньги Ильи с последующей ему продажей.

В июне 2015 года Кудряшов, не имея пилотского свидетельства, на принадлежащем ему воздушном судне «Gardan Horizon GY 80−160», не прошедшего регистрацию в установленном порядке, не поставив в известность сотрудника Ишимского авиационно-спортивного клуба, прилетел в город с целью забрать воздушное судно типа Як-52. При этом для пилотирования Кудряшов привлек Рамаза Шермадини из Москвы, имеющего-таки свидетельство пилота-любителя.

В течение трех дней Кудряшов и Шермадини подготовили самодельный самолет к полету. В ночь на 20 июня 2015 года они остались на территории Ишимского клуба ДОСААФ и, как считало следствие, угнали самолёт.

Илья Кудряшов был не согласен с выводами следствия и назвал обвинение абсурдным. «Согласно версии следствия, я угнал самолет, который перед этим купил. Будем биться до конца, доказывать свою правду в суде. Следствие велось крайне предвзято, с обвинительным уклоном», — пояснял Илья корреспонденту ИА REGNUM в феврале этого года.

Примечательно, что данное дело вызывало скепсис и у служителей Фемиды. Председатель тюменского областного суда Анатолий Сушинских отмечал, что в нём слишком много вопросов, и непонятно, кому вообще причинён ущерб.

Результат оказался вполне ожидаемым. Дело прекращено, а Кудряшов и Шермадини получили право на реабилитацию.