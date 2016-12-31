В США упал одномоторный самолет

Вашингтон, , 16:02 — REGNUM В США потерпел крушение легкий одномоторный самолет Cessna. Как сообщает агентство Associated Press, в результате инцидента погибли четыре человека.

Трагедия произошла в труднодоступной лесистой местности в северо-западной части штата Вашингтон.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Сиэттла в Порт Анджелес в пятницу, 30 декабря, и вскоре после взлета связь с пилотом была потеряна. Спасателям понадобились почти сутки, чтобы найти место крушения самолета.

Причины катастрофы пока неизвестны.