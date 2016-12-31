На Гавайских островах пропал легкомоторный самолет
На его борту находятся три человека
Гонолулу, США, 31 Декабря 2016, 15:58 — REGNUM В американском штате Гавайи пропал легкомоторный самолет. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает CNN.
Сообщается, что самолет, на борту которого находились три человека, вылетел из аэропорта острова Молокаи и направился в столицу штата — Гонолулу, но до аэропорта назначения так и не долетел.
Поисками пропавшего самолета занимаются вертолеты и патрульные катера.
В районе, где пропал самолет была очень плохая видимость и сильный ветер.
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