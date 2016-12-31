Боец Мирзаев прооперирован после нападения

Москва, , 13:25 — REGNUM Медики прооперировали бойца вольного стиля Расула Мирзаева, на которого было совершено вооруженное нападение в Москве. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Fight Nights Камила Гаджиева.

Он сообщил, что Мирзоеву была проведена операция и теперь он спит.

Напомним, трое вооруженных мужчин напали сегодня на Мирзоева на улице Восточная в Москве. Мирзаева избили и ранили из травматического пистолета. Нападавшие скрылись.

Полиция проводит проверку, нападавших ищут.

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