В аэропортах Москвы отменены 46 рейсов Происшествия Почти 30 рейсов задержаны

Москва, , 12:12 — REGNUM В столичных аэропортах отменены 46 авиарейсов, ещё 29 задержаны. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает портал «Яндекс. Расписание». Согласно данным сервиса, в «Домодедово» 11 рейсов отменены, 18 — задержаны. В «Шереметьево» 35 рейсов отменены, 11 — задержаны. В аэропорту «Внуково» задержаны два рейса. Причины отмены и задержки рейсов не сообщаются.

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