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Трагедия 2016-го года на Камчатке: трое школьников погибли в кипятке

Происшествия
Она произошла еще в начале года, но так шокировала камчатцев, что о ней никто не забыл

Петропавловск-Камчатский, 1 Января 2017, 06:56 — REGNUM  Трагедией уходящего 2016-го года на Камчатке можно назвать смерть троих 8-летних школьников, которые провалились в колодец на теплотрассе в Петропавловске-Камчатском и буквально сварились заживо в воде, температура которой превышала 100 градусов. Это потрясло всех жителей полуострова.

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Все случилось 28 января. Тогда трое учеников одной из школ краевого центра ушли после занятий домой. Вовремя они не пришли и родственники забили тревогу. Искали мальчишек несколько часов и обнаружили их только поздно вечером в камере теплотрассы с кипятком.

На утро о трагедии узнали все камчатцы и, как потом писали люди в социальных сетях, она стала общей трагедией для всех. К месту гибели мальчишек несли цветы, мягкие игрушки, машинки. Хоронили школьников практически всем городом.

В декабре СКР завершил расследование уголовного дела по этому поводу. На скамью подсудимых отправлены пять сотрудников Камчатскэнерго. Следователи говорят, что местные жители неоднократно звонили в аварийные службы и говорили, что теплотрасса парит. С целью устранения аварии были приняты меры по откачке воды из переходной камеры, установлен хомут на подающем трубопроводе, а также перекрыто образовавшееся отверстие с помощью подручных предметов — фрагмента листа ДСП. Очевидно, что таких мер оказалось недостаточно для качественного устранения последствий аварии. Несмотря на это, знаки безопасности и жесткое металлическое ограждение, свидетельствующее о потенциальной опасности для местных жителей, в зоне происшествия установлено не было.

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По уголовному делу допрошено более 200 свидетелей, проведено более 10 экспертиз. В Камчатскэнерго 19 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, а с 4 работниками предприятия, в число которых входят 3 обвиняемых, трудовые отношения расторгнуты.

По результатам осмотров на 61 объекте выполнены ремонтные и иные работы по устранению выявленных недостатков. После смерти школьников по Камчатке прокатились многочисленные проверки. Нашли еще множество опасных мест, в том числе и недалеко от образовательных учреждений.

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