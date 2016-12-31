В Москве совершено нападание на бойца ММА Расула Мирзаева
Боец госпитализирован
Москва, 31 Декабря 2016, 11:15 — REGNUM В Москве группа неизвестных напала на бойца MMA Расула Мирзаева. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что трое злоумышленников избили и ранили из травматического пистолета российского бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева. Нападение было совершено на юге Москвы на улице Восточная. После нападения злоумышленники скрылись.
Мирзаев был госпитализирован в одну из московских больниц.
Столичная полиция проводит проверку по факту нападения на Мирзаева. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.
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