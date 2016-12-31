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В автоаварии на Ставрополье погибли двое детей

Происшествия
Еще двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии
Детская игрушка Детская игрушка

Ставрополь, 31 Декабря 2016, 10:49 — REGNUM  

В Ставропольском крае произошла автоавария, в которой погибли двое маленьких мальчиков в возрасте около двух и четырех лет. Еще двое взрослых попали в реанимацию.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня, 31 января, в 09:15. На 44 км трассы Буденновск Арзгир в десяти км от станицы Петропавловская автомобиль «ВАЗ 21 099» съехал в кювет.

За рулем автомобиля находилась женщина. Пока неизвестно, почему она не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в правыйкювет. Там машина врезалась в дерево.

В резуьтате аварии погибли два мальчика, которые находились в автокресле, были пристегнуты. Водитель и пассажирка автомобиля (обе женщины) доставлены в тяжелом состоянии в Центральную районную боль ницу Арзгирского района.

Сейчас на месте работает следственная группа. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

В ГИБДД также уточнили, что трасса в районе автоаварии не перекрыта и открыта для проезда.

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