В столице Ирака прогремел мощный взрыв

Есть погибшие и раненые

Багдад, , 10:12 — REGNUM В Багдаде прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает AFP со ссылкой на иракскую полицию.

Сообщается, что взрыв прогремел в магазине, расположенном в районе ас-Синек.

По предварительным данным в результате взрыва погибли 18 человек, ранения получили 38.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.