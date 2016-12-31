Суббота, 31 Декабря 2016 года
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В столице Ирака прогремел мощный взрыв

Происшествия
Есть погибшие и раненые

Багдад, 31 Декабря 2016, 10:12 — REGNUM  В Багдаде прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает AFP со ссылкой на иракскую полицию.

Сообщается, что взрыв прогремел в магазине, расположенном в районе ас-Синек.

По предварительным данным в результате взрыва погибли 18 человек, ранения получили 38.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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