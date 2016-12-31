В США полицейский застрелил своего напарника

Остин, США, , 10:07 — REGNUM В американском штате Техас сотрудник полиции подстрелил своего коллегу и водителя, которого тот пытался арестовать. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает NBC.

Сообщается, что полицейский Крис Бампас остановил машину с тремя пассажирами возле бара и обнаружил, что один из них находится в розыске. Полицейский попытался арестовать мужчину, но тот оказал сопротивление.

Прибывший на подмогу сотрудник полиции открыл стрельбу по машине, но в разыскиваемого преступника не попал. Вместо этого он ранил водителя автомобиля и попал своему коллеге Бампасу в живот.

Полицейский был экстренно госпитализирован.

Удалось ли в итоге задержать подозреваемого не уточняется.