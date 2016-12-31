В США гражданский самолет исчез с радаров над озером Эри

Кливленд, США, , 06:18 — REGNUM Служба береговой охраны США сообщила, что гражданский самолет с пилотом и шестью пассажирами пропал над озером Эри, поисково-спасательная операция пока не выявила место предполагаемого крушения, передает Associated Press 31 декабря.

Спасатели считают, что самолет потерпел крушение, его пассажиры, скорее всего, погибли. Однако точное место крушения пока не найдено.

Последнее, что удалось зафиксировать службе мониторинга FlightAware — это резкая потеря высоты в момент исчезновения сигнала от самолета. Никаких сообщений о бедствии или технических неисправностях от пилота воздушного судна не поступало.