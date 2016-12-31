СМИ: Супруга греческого посла в Бразилии заказала его убийство за $25 тысяч

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:46 — REGNUM Сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Серхио Морейра Фильо сознался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Америдиса, передаёт агентство Reuters.

Как установило следствие, убийство произошло из-за любовной связи между сотрудником полиции и супругой греческого дипломата. При этом подозреваемый настаивает, что действовал исключительно в рамках самообороны. По словам Фильо, узнав о романе, Америдис якобы набросился на него с кулаками.

Между тем полиция полагает, что супруга дипломата Франсуаза де Соуза Оливейра спланировала его убийство. В ходе расследования удалось выяснить, что женщина пообещала помощнику исполнителя преступления 80 тысяч реалов (около 25 тысяч долларов). Оливейра ранее также уже созналась в причастности к преступлению.

Как передавало ИА REGNUM, посол Греции Кириакос Америдис пропал во время отпуска в Рио-де-Жанеро. Об исчезновении дипломата сообщила его жена, заявив, что в последний раз видела его 26 декабря.

МИД Греции потребовал «полной мобилизации бразильских властей». 30 декабря полиция Рио-де-Жанейро нашла обгоревшим автомобиль посла, в салоне которого было обнаружено его тело. Позднее это подтвердила судмедэкспертиза.

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