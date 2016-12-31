«Богослов разбушевался»

Вулкан на Аляске извергается третий раз за неделю

Анкоридж, США, , 04:29 — REGNUM Вулкан Богослов на Алеутских островах продолжает проявлять аномальную активность — произошло третье за неделю мощное извержение, передает associated Press 31 декабря.

На этот раз высота столба огня и пепла, извергнутого вулканом, составила шесть километров, что слабее двух прошлых извержений. Однако, по информации Вулканической обсерватории Аляски, сегодня вулкан может взорваться еще раз.

В районе сейсмической активности действует запрет судоходства, а также запрет на полеты, введенный службой гражданской авиации штата Аляска еще после первого извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря вулкан Богослов, расположенный на одноименном острове в Беринговом море, неожиданно «проснулся» — высота столба пепла составила девять километров. 27 декабря вулкан снова «заговорил» — во второй раз извержение было еще более мощным, пепел от извержения поднялся почти на 11 километров.

Тем не менее, для для жителей Алеутских островов Богослов пока опасности не представляет — ближайший населенный пункт находится на острове Уналашка в 98 километрах от вулкана, благодаря розе ветров в районе пепел не долетает до поселения.

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