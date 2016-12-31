Более 60 человек пострадали в давке на музыкальном фестивале в Австралии

Давка произошла после окончания выступления одной из групп

Лорн, Австралия, , 02:56 — REGNUM Более 60 человек получили травмы различной степени тяжести в результате давки на музыкальном фестивале в австралийском Лорне, передаёт The Age.

По информации издания, давка произошла после выступления рок-группы DMA из-за того, что зрители поспешили перебраться к другой сцене, где начинался концерт London Grammar.

Сообщается, что в больницы с травмами были доставлены 13 женщин и шестеро мужчин. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.