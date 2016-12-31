Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре на юге Москвы

Москва, , 01:36 — REGNUM Сотрудники МЧС России спасли 17 человек, в том числе троих детей, при пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы вечером 30 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

Пожар произошёл около 23:00 в 14-этажном доме на улице Чертановской. Огнём была охвачена одна из квартир на 11 этаже дома и частично балкон 12 этажа.

Возгорание было ликвидировано в течение получаса прибывшими пожарно-спасательными подразделения.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 17 человек, из них трое детей. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.