Сотрудники МЧС спасли 17 человек при пожаре на юге Москвы
Пожар произошёл вечером 30 декабря в многоэтажном доме на улице Чертановской
Москва, 31 Декабря 2016, 01:36 — REGNUM Сотрудники МЧС России спасли 17 человек, в том числе троих детей, при пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы вечером 30 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.
Пожар произошёл около 23:00 в 14-этажном доме на улице Чертановской. Огнём была охвачена одна из квартир на 11 этаже дома и частично балкон 12 этажа.
Возгорание было ликвидировано в течение получаса прибывшими пожарно-спасательными подразделения.
«В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 17 человек, из них трое детей. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
NB!
30.12.16
Украина: прощай, 2016-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
NB!
30.12.16
The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
NB!
30.12.16
Авторитарная секта Деда Мороза
NB!
30.12.16
Режут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
NB!
30.12.16
Поставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
NB!
30.12.16
Итоги 2016 года для США
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
NB!
30.12.16
МИД: из-за указа Обамы США покинут 96 российских граждан
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
NB!
30.12.16
Станет ли мир в Сирии устойчивым
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике