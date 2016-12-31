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Boeing экстренно приземлился в Праге из-за угрожавшего взрывом пассажира

Происшествия
Полиция задержала гражданина Польши

Прага, 31 Декабря 2016, 01:24 — REGNUM  Пассажирский самолёт Boeing 737, летевший с испанского острова Гран-Канария в Варшаву, совершил экстренную посадку в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что осуществить взрыв угрожал один из пассажиров — гражданин Польши. После приземления самолёта в старой части пражского аэропорта Рузине полиция задержала мужчину.

На борту воздушного судна находились 160 человек. Все они были эвакуированы из самолёта, никто из них не пострадал.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец в эфире телевидения отказался уточнить, было ли у задержанного обнаружено взрывное устройство, однако позднее сообщил на своей странице в Twitter, что произошедшее «не выглядит, как террористическая атака».

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