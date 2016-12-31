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Супруга греческого посла в Бразилии созналась в причастности к его убийству

Происшествия
Посол Греции Кириакос Америдис был найден мёртвым в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31 Декабря 2016, 01:02 — REGNUM  Супруга убитого в Рио-де-Жанейро посла Греции Кириакоса Америдиса созналась в причастности к убийству дипломата, передаёт телеканал Globo.

Сообщается, что полицией был выдан ордер на арест супруги посла Франсуазы де Соузы Оливейры, а также ещё троих подозреваемых. Среди них — сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Серхио Гомес Морейра Фильо, который также уже сознался в преступлении.

По предварительным данным, мотивом убийства послужила любовная связь сотрудника полиции с женой греческого дипломата.

Как передавало ИА REGNUM, посол Греции Кириакос Америдис пропал во время отпуска в Рио-де-Жанеро. Об исчезновении дипломата сообщила его жена, заявив, что в последний раз видела его 26 декабря.

МИД Греции потребовал «полной мобилизации бразильских властей». 30 декабря полиция Рио-де-Жанейро нашла обгоревшим автомобиль посла, в салоне которого было обнаружено его тело. Позднее это подтвердила судмедэкспертиза.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила тело в сгоревшем автомобиле посла Греции

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