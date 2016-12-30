Пятница, 30 Декабря 2016 года
23:54:37 МСК

Израиль не рекомендует своим гражданам посещать Индию

Происшествия
Особенно это касается предстоящих новогодних праздников
Дмитрий Налбандян. У входа в мечеть Моти Масджид. 1957 Дмитрий Налбандян. У входа в мечеть Моти Масджид. 1957

Тель-Авив, 30 Декабря 2016, 23:19 — REGNUM  Израильской антитеррористическое ведомство предупреждает граждан об опасности путешествия в Индию, объясняя это тем, что вероятны террористические нападения на туристические объекты, особенно на юго-западе страны, сообщает 30 декабря Reuters.

«Особую бдительность нужно соблюдать в ближайшие дни в связи с предстоящим празднованием Нового года, когда концентрация туристов будет особенно высока», — говорится в предупреждении.

В заявлении рекомендуется, чтобы туристы избегали участия в новогодних вечеринках. Также ведомство призывает членов семей связаться со своими родными в Индии и рассказать им об угрозе.

Причины, побудившие антитеррористическое ведомство сделать подобное заявление неизвестны.

В 2012 году жена израильского дипломата и еще три человека, находившиеся вместе с ней в Индии пострадали в результате взрыва бомбы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Израиле
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 2016-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Maniа grandiosa: «Россия не достойна общения с Эстонией напрямую»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
ещё главное