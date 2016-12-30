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В калужском Обнинске на стройке погибли двое человек

Происшествия
Строители упали вместе с лифтом с 13-го этажа
Строительство дома в Обнинске, где произошла трагедия
Иллюстрация: Фото следственного отдела по городу Обнинску СУ СКР по Калужской области
Строительство дома в Обнинске, где произошла трагедия

Обнинск, Калужская область, 30 Декабря 2016, 19:15 — REGNUM  Падение строительного лифта, в результате которого погибли двое рабочих, произошло сегодня, 30 декабря, на площадке, где возводится жилой дом, на углу проспектов Маркса и Ленина в Обнинске Калужской области.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Обнинску СУ СКР по Калужской области Юлия Тарасова, следственными органами проводится процессуальная проверка случившегося.

По предварительным данным, произошел разрыв в местах сварки конструкции, по которой перемещался лифт. В этот момент два работника стояли на лифте и рухнули вместе с ним с высоты 13-го этажа.

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Происшествия в лифтах
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