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В Екатеринбурге водитель напал с пистолетом на прохожего

Происшествия
Началось всё со словесного конфликта из-за места парковки иномарки
Стреляные гильзы
Иллюстрация: Pixabay.com
Стреляные гильзы

Екатеринбург, 30 Декабря 2016, 17:25 — REGNUM  В Екатеринбурге водитель иномарки напал с пистолетом на прохожего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении МВД России.

ЧП произошло ещё вечером 23 декабря на улице Сулимова, возле одного из торговых центров. Гражданин 1977 года рождения проходил возле ТРЦ и у него возник конфликт с водителем припаркованной иномарки. По словам пешехода, иномарка мешала ему пройти. В результате конфликта водитель выстрелил из травматического пистолета в сторону пешехода. Пуля попала в ногу.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. А сотрудники полиции поймали водителя. Им оказался директор одного из ООО 1985 года рождения. Он уже признался в содеянном. Травматический пистолет изъят.

По факту хулиганства и умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет заключения. Пока он отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, это не единственный случай конфликтов с участием водителей личного автотранспорта. Одним из громких стал инцидент с участием бывшего сотрудника прокуратуры, который напал на беременную женщину.

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Инциденты с водителями автотранспорта
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