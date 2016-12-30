Добраться в Крым стало трудно из-за непогоды

В аэропорту Симферополя и на Керченской переправе все рейсы выполняются «по фактической погоде»

Симферополь, , 17:24 — REGNUM В аэропорту «Симферополь» задерживаются на прилёт и на вылет около 20 рейсов российских авиакомпаний. Данные об этом размещены на онлайн-табло на сайте воздушной гавани Крыма. Аэропорт принимает и отправляет самолёты «по фактической погоде». В таком же режиме работает и Керченская паромная переправа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Аэропорт работает по фактической погоде», — сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь». При этом в воздушной гавани полуострова уточняют, что погодные условия меняются в лучшую сторону: в Крым прилетел самолёт из Ростова-на-Дону. В ближайшие часы ожидаются два самолёта из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

В течение дня останавливалась работа и Керченской паромной переправы. Сейчас паромы уже выходят в море, но по погоде, а не по расписанию.

«Работа паромной переправы возобновлена! Осуществляется по погодным условиям! Оперативная информация по номеру 8−989−299−42−60», — говорится в сообщении на сайте оператора переправы.

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