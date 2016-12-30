Воронеж: Экс-директор дирекции железнодорожных вокзалов получил срок

Воронеж, , 17:21 — REGNUM В Воронеже суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (входит в состав ОАО «РЖД»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря сообщили в суде.

Экс-руоводитель дирекции признан судом виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил его к шести годам шести месяцам лишения свободы — условно, с испытательным сроком в шесть месяцев

По данным следствия, в 2014 — 2015 годах руководитель дирекции привлекал для строительных работ в своих личных целях подчиненных — в их рабочее время. Им было начислено и выплачено 249,920 тыс. рублей, в качестве заработной платы

Дело было возбуждено региональным управлением ФСБ России в марте этого года. Тогда сообщалось, что речь шла о привлечении к работам 10 сотрудников дирекции.

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