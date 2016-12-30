Астраханский суд наказал экс-замминистра ЖКХ

Астрахань, , 15:53 — REGNUM Бывший заместитель министра ЖКХ Астраханской области Михаил Гайворонский признан судом виновным в превышении судебных полномочий. Решение вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, в июле и в сентябре чиновник потребовал от руководителя компании, заключившей госконтракты с министерством, передать 60 тыс. рублей — на оплату штрафов, наложенных УФАС на членов аукционной комиссии министерства за нарушения при проведении торгов. Руководитель фирмы деньги передал.

Ктровский районный суд Астрахани признал теперь уже бывшего чиновника виновным в превышении полномочий. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа — Гайворонский должен заплатить 150 тыс. рублей. Также в течение двух лет он не сможет работать на госслужбе.

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В ноябре этого года Гайворонский был уволен с поста заместителя министра — тогда причиной называлось нарушение закона о противодействии коррупции — в отчете о доходах чиновник не в полном объеме указал доход своей супруги. Также он умолчал о наличии в пользовании и собственности дорогостоящих объектов недвижимости — жилого дома и земельного участка.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в министерстве ЖКХ были проведены обыски. Поводом стало уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении заместителя председателя правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности Виктора Яковлева. Следствие полагает, что, занимая должность министра ЖКХ региона, он подписал акт выполненных работ по проекту реконструкции очистных сооружений водопровода села Икряное в 2013 году — госконтракт на строительство водопровода на сумму 21 млн рублей был заключен с ООО ПКФ «Каналводстрой», но контракт исполнен не был.

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