В январе в Чувашии ожидаются 30-градусные морозы и снегопады

Чебоксары, , 15:08 — REGNUM В первый месяц 2017 года в Чувашии ожидается похолодание и снегопады. Средняя температура воздуха прогнозируется примерно на 3 градуса ниже климатической нормы, количество осадков — в пределах обычных значений, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Первые дни января принесут оттепель с мокрым снегом. С 1 по 3 января погоду в Чувашии будут определять теплый сектор североатлантического циклона и волновой циклон из Скандинавии. 4 января регион окажется в тылу циклона: столбики термометров понизятся до −14…−19 градусов мороза. Но это станет лишь началом значительного похолодания. С 5 по 8 января установится влияние солнечного антициклона — в результате в дни новогодних каникул ожидаются е рождественские морозы с температурой воздуха до −25…−30 градусов мороза.

Первые после праздников будние дни вновь обеспечат работой коммунальные службы и дорожников. 9−11 января ожидается прохождение атмосферных фронтов двух подряд атлантических циклонов, которые принесут обильные снегопады и потепление до −4…−9 градусов мороза. Но с 12 января холода вернутся, и на этот раз они затянутся примерно на 10 дней. Самые сильные морозы ожидаются в середине месяца. В эти дни показания термометров могут опуститься ниже 30-градусной отметки. В последней декаде января прогнозируются снегопады и потепление.

Отметим, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Чувашии ожидается −2…+3 градуса. Под влиянием атмосферных фронтов пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом 31 декабря местами возможен небольшой переохлажденный дождь, а западный ветер усилится до 7−12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха в первые дни нового года ожидается на 12 градусов выше климатической нормы. В последний раз так тепло в Чебоксарах в это время было в начале 2014 года.