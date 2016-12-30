В Зауралье младенца кормили лапшой быстрого приготовления

Баярак, Курганская область, , 14:57 — REGNUM В отношении 31-летней жительницы села Баярак Белозерского района Курганской области заведено уголовное дело по факту убийства сына. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что она постоянно била 11-месячного сына. От полученных травм 31 августа 2016 года ребенок скончался в доме, где проживал с матерью. «По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила в результате множественных переломов костей свода черепа и травм головного мозга. Кроме того, на теле ребенка были обнаружены множественные телесные повреждения. Также в ходе следствия установлено, что с рождения мать кормила мальчика лапшой быстрого приготовления», — сообщает областной Следственный комитет РФ.

Женщина лишена на данный момент родительских прав в отношении двух других своих несовершеннолетних детей, которые в настоящее время воспитываются в семье опекунов. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Добавим, случаи жестокого обращения с детьми — не редкость в Зауралье. Также проблема актуальна для всей страны. В основном, она остра в маргинальных семьях.