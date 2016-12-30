Футболист Кержаков признан виновным в нарушении ПДД

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков признан виновным в административном правонарушении. Футболист заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей за выезд на полосу встречного движения, сообщает 30 декабря «Лайф».

Заседание суда по поводу инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров, состоялось утром. Известно, что Кержаков вылетел на встречную полосу, что могло привести к серьезному ДТП. Аварии не случилось — нарушение было замечено сотрудниками автоинспекции.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента оказалось, что ранее футболист был лишен водительских прав на пять месяцев из-за превышения скорости. Кроме того, он ехал на грязном автомобиле, номера которого не читались. Кержакова могли поместить под арест на 15 суток или назначить 200 часов исправительных работ, однако он отделался штрафом.