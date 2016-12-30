Вице-мэр Краснодара Ольга Яковлева арестована и отстранена от работы

Краснодар, , 14:23 — REGNUM В Краснодаре — предновогодний скандал. Арестована вице-мэр Ольга Яковлева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 30 декабря, такое решение принял Краснодарский краевой суд.

Чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий. Пока под стражей ей придется провести два месяца. Уголовное дело в отношении вице-мэра возбуждено по статье 286.1 УК РФ. Предварительно известно, что Яковлева незаконно передала муниципальный земельный участок на перекрестке улиц Красноармейской и Карасунской коммерческой фирме, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ситуацию официально прокомментировали в мэрии Краснодара. Как сообщил первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, курирующий кадровые и организационные вопросы, взаимодействие с правоохранительными органами, мэр кубанской столицы Евгений Первышов знает о действиях следственных органов, о принятом Краснодарским краевым судом решении.

«Рассчитываем на объективное и тщательное расследование всех обстоятельств этого дела. Со своей стороны администрация города окажет необходимое содействие ходу следствия для того, чтобы была установлена истина», — добавил первый заммэра.

По его словам, на время следствия Ольга Яковлева будет отстранена от работы. Соответствующее решение принял глава города.

В качестве заместителя главы муниципального образования город Краснодар Ольга Яковлева курирует работу по правовым вопросам, вопросам муниципальной собственности и городских земель, финансового контроля.