В Крыму из-за непогоды отключено электричество в ряде городов
Отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ происходят из-за сильного ветра и снега
Симферополь, 30 Декабря 2016, 14:22 — REGNUM В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях, без электроснабжения остались около 28 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.
Отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ происходят из-за сильного ветра и снега. Они начались 30 декабря в 11:00.
Без электричества остались жители Судака, Джанкой и ряда населённых пунктов Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.
Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов, ситуация находится на особом контроле замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
NB!
30.12.16
Станет ли мир в Сирии устойчивым
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
NB!
30.12.16
Католическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
NB!
30.12.16
«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»