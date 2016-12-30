Полицейские на Ставрополье решили закрыть дело за взятку

Ставрополь, , 14:15 — REGNUM



В Ставропольском крае двое бывших полицейских пойдут под суд за коррупционное преступление. Они обвиняются в покушении на получение взятки и посредничество в этом вопросе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, следователи собрали доказательства того, что заместитель начальника отдела № 3 по обслуживанию Промышленного района Ставрополя регионального управления МВД предложил мужчине прекратить в отношении него уголовное дело за взятку в 300 тысяч рублей.

Об этом он договорился и со следователем того же отдела, в производстве которого находилось уголовное дело. В дело вмешались сотрудники ФСБ и не дали совершиться преступлению.

В отношении двух полицейских были возбуждены уголовные дела: «Покушение на получение взятки» и «Покушение на посредничество в получении взятки».

На сегодняшний день расследование этого дела уже завершено. Дело направлено в суд.

В региональном управлении МВД сообщили также, что в отношении бывших сотрудников проводилась служебная проверка, по результатам которой они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Теперь им предстоит нести наказание уже по решению суда.