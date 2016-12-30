Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?

Кито, , 14:09 — REGNUM Разгоревшийся коррупционный скандал с эквадорской нефтяной компанией Petroecuador незадолго до президентских выборов можно сравнить с другим громким событием в Латинской Америке — антикоррупционным расследованием вокруг бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras. Такое мнение сегодня, 30 декабря, выразил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, можно ли провести аналогию между двумя этими событиями, эксперт в целом сказал: «Наверное, можно, раз и тут и там коррупция. Вообще, где большие денежные потоки, слабый контроль над ними, там везде возникает коррупция. Поскольку Бразилия имеет похожие проблемы с коррупцией, что и Россия, и Эквадор, наверное, да, есть такие факты нехорошие. Компетентные органы занимаются этими расследованиями во всех странах. Поэтому да, проблема есть».

Аналитик выделил две коррупционные схемы, которые применяются чаще всего. Первая, это когда возникают фирмы-прослойки, через которые проходит часть денежных потоков. В этих прослойках остаются деньги, их потом по незаконным схемам выводятся. Второй вариант, когда завышаются цены на поставки какого-нибудь оборудования. Рыночная цена этого оборудования одна, однако продается оно по другой цене, завышенной. После чего поставщик делится с тем, кто платит деньги, уже часть прибыли.

Ранее ИА REGNUM писало, что панамские правоохранительные органы передали в Эквадор очередную партию документов, собранную в рамках уголовного дела по расследованию противоправной деятельности в эквадорской государственной нефтяной компании Petroecuador. Так, возбуждено уже 18 уголовных дел в рамках этого расследования.

Примечательно, что разгорелся скандал в преддверии президентских выборов в стране (февраль 2017 года), а одним из фигурантов дела является некогда доверенное лицо действующего президента Эквадора Рафаэля Корреа в сфере нефти и газа Карлос Пареха Яннусселли. В связи с этим возникает вопрос, случайность ли это или запланированное мероприятие с четко выраженными политическими мотивами.

По мнению Андрея Листовского, последний вариант тоже не стоит исключать, особенно учитывая, что две такие сферы как политика и экономика неотделимы друг от друга:

«Политика и экономика всегда вместе существуют. Конечно, когда политики пытаются реализовать свои интересы, они привлекают органы силовые для того, чтобы решать какие-то свои локальные задачи. Поэтому здесь можно рассматривать два варианта. Либо расследование ведется независимо от политической ситуации — это раз. Либо это заказ какого-то политика для того, чтобы ослабить влияние своего конкурента. А может быть, и то, и другое».

Стоит также отметить, что ранее панамская газета La estrella de Panama писала, что власти этой страны подготовили специальный секретный доклад. В нем упоминается нынешний эквадорский вице-президент Хорхе Глас, который, как отмечается в этом докладе, может быть причастен к коррупции и незаконному отмыванию денег. Кроме того, следствие считает, что экс-министра нефтяной промышленности Эквадора Карлосу Парехе участником предполагаемой преступной схемы. Обвинения ему были предъявлены в конце октября, однако он покинул страну и скрылся еще в конце сентября.

Читайте подробнее: Эквадор накануне выборов: коррупционный скандал по бразильскому сценарию

Что касается бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, то крупнейшее нефтяное предприятие Бразилии переживает сейчас не лучшие времена. В 2014 году здесь была проведена крупномасштабная полицейская операция под названием «Автомойка», в ходе которой в госкомпании Petrobras были выявлены схемы отмывания денег, продаж нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам, путём чего осуществлялся подкуп высших должностных лиц. Фигурантами дела стали более 50 человек, многие из которых являются членами правящей партии. Это, разумеется, стало громким коррупционным скандалом в седьмой экономике мира.

Это событие затронуло как экономическую, так и политическую жизнь Бразилии. Если говорить об экономических проблемах, то Petrobras находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов. Это необходимо, чтобы расплатиться с долгами, общая сумма которых достигает $125 млрд. К тому же чистый убыток бразильской компании в третьем квартале 2016 года увеличился в пять раз и составил $5,38 млрд. Чтобы избежать банкротства, руководство приняло ряд мер, в частности это касается оптимизации расходов, распродажи части активов, сокращения персонала.

Если говорить о политической составляющей, то скандал с Petrobras закончился импичментом президенту Бразилии Дилме Руссефф и отстранением ее от должности. В сентябре 2016 года экс-президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве были предъявлены обвинения. В свою очередь, Руссефф осудила кампанию против да Силвы, цель которой — очернить лидера Партии трудящихся перед выборами 2018 года.

Читайте также: Petrobras еще держится: начала добычу нефти и газа на новом месторождении

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов