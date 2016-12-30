В перестрелке в дагестанском Каспийске уничтожен бандит

Он открыл стрельбу по полицейским в центре города

Махачкала, , 13:55 — REGNUM В Дагестане убит предполагаемый боевик. Инцидент произошел сегодня днем, 30 декабря, в городе Каспийске.

Силовики попытались задержать на улице Ленина вооруженного мужчину, подозреваемого в участии в бандподполье. Однако он открыл стрельбу по стражам порядка. В ходе перестрелки злоумышленник был убит ответным огнем, пишет «Черновик».

В правоохранительных органах уточнили, что район сейчас оцеплен, там проходит спецоперация. По данным ряда СМИ, преступник был не один.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане накануне ночью, 29 декабря, были ликвидированы два боевика из «хасавюртовской» бандгруппы. Находившиеся в автомобиле «ВАЗ — 2107» бандиты расстреляли патрульный «УАЗ» из автоматического оружия и были убиты ответным огнем. При перестрелке погиб сотрудник полиции.

Читайте также: В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены

Уничтоженные в Дагестане боевики входили в «хасавюртовскую» банду