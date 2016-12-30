В Индии число погибших горняков при аварии на шахте достигло девяти человек

В прошлом году на шахтах компании Coal India Limited произошло 135 аварий

Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM Число погибших горняков при обвале на шахте в восточном индийском штате Джхарканд достигло девяти человек, сообщает 30 декабря Reuters.

На данный момент спасатели обнаружили девять тел погибших шахтеров. Точное число людей, которые оказались под завалами, до сих пор не установлено. По меньшей мере несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, обрушение произошло вечером 29 декабря на шахте города Лалматиа. Причины обрушения устанавливаются. Шахта принадлежит компании Coal India Limited.

В прошлом году на шахтах компании Coal India Limited произошло 135 аварий, 37 горняков погибли, 141 человек получил ранения.

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