Алтайские пограничники: контрабандная партия спирта не дошла в Красноярск

Барнаул, , 13:42 — REGNUM Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска Павловка (территория МО Славгородский) задержали более 50 тысяч литров этилового спирта, перевозимого под видом концентрата омывающей жидкости. Подробности ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе ведомства.

Перевозимый груз вызвал подозрение у сотрудников пограничного контроля, так как коробки, на которых имелись этикетки с информацией о содержимом, находились только в первых рядах. Подозрительный автомобиль с грузом (в коробках находились пластиковые емкости с жидкостью прозрачного цвета объемом по пять литров каждая) следовал под покровом ночи из Республики Казахстан. Всего обнаружилось более 10 тысяч емкостей общим объемом свыше 50 тысяч литров.

«В сопроводительных документах на груз было указано, что содержимое канистр является концентратом омывающей жидкости, общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Также из документов следовало, что груз перевозился из г. Шимкента (РК) в г. Красноярск для реализации», — поясняют пограничники.

Учитывая сложившуюся обстановку, связанную с неоднократными выявлениями суррогатного алкоголя на территории Российской Федерации, о факте обнаружения подозрительного груза были проинформированы сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и Алтайской таможни. По предварительным данным перевозимым веществом является 95% этиловый спирт.

Расследование дела, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников…» передано в Алтайскую таможню.

Как уже сообщало ИА REGNUM, контрабандный груз на российско-казахстанской границе в Алтайском крае выявляют весьма часто. Недавно пограничники выявили и пресекли незаконное перемещение 50 килограммовценного металла, отнесенного в России к стратегически важным товаром: его пытались контрабандой доставить в Новосибирск.

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